Начальник Чукотки (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно

Михаил Кононов в комедии о молодом писаре, который случайно становится во главе Чукотки. По дороге в чукотский поселок Уйгунан погибает комиссар Глазков, оставив своего спутника, писаря Алешу, в необычных обстоятельствах — не сумев вернуться назад, парень берет на себя управленческие обязанности старшего товарища. Идеалистические взгляды Алеши и его стремление построить честный социализм очень не нравятся таможеннику Храмову, который уже успел нагреть себе место, не стесняясь обманывать местных жителей. Вместе с иностранными предпринимателями чиновник задумывает избавиться от наглого юнца. Чем закончится конфликт Храмова и Алеши, узнаете из фильма «Начальник Чукотки» (1966), когда будете смотреть его в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.

