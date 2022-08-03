Начальник Чукотки (фильм, 1966) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Михаил Кононов в комедии о молодом писаре, который случайно становится во главе Чукотки. По дороге в чукотский поселок Уйгунан погибает комиссар Глазков, оставив своего спутника, писаря Алешу, в необычных обстоятельствах — не сумев вернуться назад, парень берет на себя управленческие обязанности старшего товарища. Идеалистические взгляды Алеши и его стремление построить честный социализм очень не нравятся таможеннику Храмову, который уже успел нагреть себе место, не стесняясь обманывать местных жителей. Вместе с иностранными предпринимателями чиновник задумывает избавиться от наглого юнца. Чем закончится конфликт Храмова и Алеши, узнаете из фильма «Начальник Чукотки» (1966), когда будете смотреть его в хорошем качестве онлайн в сервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Виталий
Мельников
- Актёр
Михаил
Кононов
- АГАктёр
Алексей
Грибов
- ГДАктёр
Геннадий
Данзанов
- НВАктёр
Николай
Волков
- Актёр
Павел
Винник
- СКАктёр
Степан
Крылов
- ТРАктёр
Тито
Ромалио
- ИКАктёр
Иосиф
Конопацкий
- АКАктёр
Алексей
Кожевников
- КААктёр
Константин
Адашевский
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- АКХудожник
Александр
Компанеец
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- НСКомпозитор
Надежда
Симонян