Восемнадцатый год (фильм, 1958) смотреть онлайн

Драма, Исторический107 мин12+
О фильме

Второй фильм кинотрилогии, посвященной дворянской семье Булавиных в период от начала Первой мировой войны и до окончания гражданской войны в России.

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb

