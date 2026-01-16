Восемнадцатый год (фильм, 1958) смотреть онлайн
8.91958, Восемнадцатый год
Драма, Исторический107 мин12+
О фильме
Второй фильм кинотрилогии, посвященной дворянской семье Булавиных в период от начала Первой мировой войны и до окончания гражданской войны в России.
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ГРРежиссёр
Григорий
Рошаль
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- НВАктриса
Нина
Веселовская
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- НГАктёр
Николай
Гриценко
- Актриса
Майя
Булгакова
- ВААктёр
Виктор
Авдюшко
- СЯАктёр
Сергей
Яковлев
- Актёр
Павел
Винник
- ЕМАктёр
Евгений
Матвеев
- Актёр
Михаил
Козаков
- ЕТАктёр
Евгений
Тетерин
- ЛПАктёр
Леонид
Пархоменко
- ВСАктёр
Владимир
Сез
- АСАктёр
Алексей
Смирнов
- ВМАктёр
Владимир
Муравьев
- ВААктёр
В.
Адаменко
- ТЧАктриса
Тамара
Чернова
- ВФАктёр
В.
Фесенко
- МГАктёр
М.
Гладыш
- АКАктёр
А.
Калинцев
- ГКАктёр
Геннадий
Кириллов
- ИКАктёр
Иван
Коваль-Самборский
- МКАктриса
Мария
Кремнева
- КНАктёр
Константин
Немоляев
- АСАктёр
Антон
Соболев
- ПСАктёр
Павел
Стрелин
- ГСАктёр
Г.
Ступишин
- ГКАктёр
Григорий
Кириллов
- ЗРАктриса
Зоя
Русина
- ВЯАктёр
Виктор
Яковлев
- БЧСценарист
Борис
Чирсков
- АТСценарист
Алексей
Толстой
- ВЦПродюсер
Виктор
Циргиладзе
- ЛКОператор
Леонид
Косматов
- ДККомпозитор
Дмитрий
Кабалевский