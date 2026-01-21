Северная повесть (фильм, 1960) смотреть онлайн

Северная повесть
1960, Северная повесть
Драма, Мелодрама72 мин0+
О фильме

Незадолго до декабрьского восстания 1825 года офицер Павел Бестужев сослан за дерзость в далекий северный гарнизон. Вскоре ему представляется случай помочь раненому декабристу, который намеревается перейти границу. Ценой собственной жизни Бестужев спасает беглеца и свою возлюбленную…

Страна
СССР
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

