Северная повесть (фильм, 1960) смотреть онлайн

О фильме
Незадолго до декабрьского восстания 1825 года офицер Павел Бестужев сослан за дерзость в далекий северный гарнизон. Вскоре ему представляется случай помочь раненому декабристу, который намеревается перейти границу. Ценой собственной жизни Бестужев спасает беглеца и свою возлюбленную…
СтранаСССР
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
Время72 мин / 01:12
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- ЕАРежиссёр
Евгений
Андриканис
- ЕМАктриса
Ева
Мурниеце
- Актёр
Олег
Стриженов
- ВЗАктёр
Валентин
Зубков
- ГЮАктёр
Геннадий
Юдин
- НСАктёр
Николай
Свободин
- ВКАктёр
Виктор
Кулаков
- ГЧАктёр
Георгий
Черноволенко
- АКАктёр
Александр
Кутепов
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- АФАктёр
Андрей
Файт
- ИКАктёр
Иван
Кузнецов
- НХАктёр
Николай
Хрящиков
- ННАктёр
Николай
Никитич
- АТАктёр
Анатолий
Торопов
- ГБАктёр
Гавриил
Белов
- Актёр
Павел
Винник
- МПАктёр
Марк
Перцовский
- Актёр
Аркадий
Трусов
- КПСценарист
Константин
Паустовский
- СШОператор
Семен
Шейнин
- ААКомпозитор
Анатолий
Александров