Биография

Иван Кузнецов – актер кино. Заслуженный артист России. Годы жизни: 1909 – 1976. К актерской профессии пришел не сразу. Ленинградский техникум сценических искусств окончил в 1935 году. Первую роль Кузнецов сыграл в фильме своего руководителя курса. Сергей Герасимов предложил студенту создать юмористический образ в комедии «Люблю ли я тебя?» и результатом остался доволен. В следующей картине режиссера молодому актеру достается одна из главных ролей. Моторист Рыбников в ленте «Семеро смелых» понравился советскому зрителю. Амплуа деятельного и бескомпромиссного патриота закрепилось за артистом. В войну актер работает в Ленинграде и Ташкенте. Снимается в роли моториста Гусейна в ленте «Танкер \"Дербент\"». Играет пулеметчика Галанина в «Двух бойцах». Критики отмечают умение актера раскрывать характеры героев скупыми штрихами. Артиста хвалят за лиризм, обаяние и мягкость рисунка игры, но главных ролей не дают... В фильмах Кузнецов исполняет лишь эпизодические роли. Его председатель колхоза в ленте «Сельский врач» мудр и заботлив, бригадир из «Верных друзей» спыльчив, раб в «Королевстве кривых зеркал» печален и добр... В копилке актера более 60 работ."