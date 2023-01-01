Земля и люди
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Земля и люди

Земля и люди (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

9.21956, Земля и люди
Драмы, Советские98 мин12+

Сюжет

1953 год. Оказавшись в колхозе «Новая жизнь», молодой агроном Шуров из-за своих прогрессивных взглядов попадает в немилость к председателю Самоварову. Консерватор и самодур, он запрещает Шурову опробовать новый метод засева. Но агроном не сдаeтся. При поддержке бригадира, хлебороба и практикантки Шуров производит сев пшеницы по взлущенной земле. Неслыханное самоуправство приводит Самоварова в бешенство, и он жалуется на незаконные действия агронома в райцентр. К чему приведет расследование?

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb