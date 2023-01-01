Земля и люди (фильм, 1956) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

1953 год. Оказавшись в колхозе «Новая жизнь», молодой агроном Шуров из-за своих прогрессивных взглядов попадает в немилость к председателю Самоварову. Консерватор и самодур, он запрещает Шурову опробовать новый метод засева. Но агроном не сдаeтся. При поддержке бригадира, хлебороба и практикан�тки Шуров производит сев пшеницы по взлущенной земле. Неслыханное самоуправство приводит Самоварова в бешенство, и он жалуется на незаконные действия агронома в райцентр. К чему приведет расследование?



Земля и люди смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.