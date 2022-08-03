Валера (фильм, 1964) смотреть онлайн

Валере 12 лет, но радости детства ему чужды. Его семья считает, что главное в жизни – деньги, и эти же ценности навязала и мальчику. В итоге все свободное время Валера посвящает рыбалке, чтобы потом продать улов на рынке. Но однажды он встречает Аркадия, незнакомого мужчину, который ищет временное жилье. Поначалу Аркадий становится просто еще одним источником дохода для родителей Валеры, но со временем ему удается в корне изменить мировоззрение мальчика.

