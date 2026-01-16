В квадрате 45 (фильм, 1955) смотреть онлайн
1955, В квадрате 45
Боевик, Драма64 мин12+
О фильме
Недалеко от границы расположилась авиационная база по охране лесов. Однажды команда парашютистов-пожарников вылетела на тушение пожара. Новичок Валентин Волгин проявил нерешительность и запоздал с прыжком. Мучительно переживая первую неудачу, он стал избегать взглядов инструктора Ирины Алеевой. Но однажды команда получила задание помочь пограничникам...
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЮВРежиссёр
Юрий
Вышинский
- ВПАктёр
Всеволод
Платов
- МЛАктриса
Маргарита
Лифанова
- ВГАктёр
Владимир
Гуляев
- НХАктёр
Николай
Хрящиков
- ВБАктёр
Валентин
Брылеев
- ММАктёр
Михаил
Майоров
- ББАктёр
Борис
Битюков
- ТЗАктриса
Татьяна
Забродина
- ИСАктёр
Иван
Соловьев
- Актёр
Владимир
Зельдин
- НСАктёр
Николай
Сморчков
- ИКАктёр
Иван
Кузнецов
- АПАктёр
Александр
Полинский
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- ВММонтажёр
Всеволод
Массино
- АСОператор
Александр
Симонов
- ВЮКомпозитор
Владимир
Юровский