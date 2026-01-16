В квадрате 45 (фильм, 1955) смотреть онлайн

В квадрате 45
В квадрате 45

В квадрате 45 (фильм, 1955)

1955, В квадрате 45
Боевик, Драма64 мин12+
О фильме

Недалеко от границы расположилась авиационная база по охране лесов. Однажды команда парашютистов-пожарников вылетела на тушение пожара. Новичок Валентин Волгин проявил нерешительность и запоздал с прыжком. Мучительно переживая первую неудачу, он стал избегать взглядов инструктора Ирины Алеевой. Но однажды команда получила задание помочь пограничникам...

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Драма
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.7 IMDb

