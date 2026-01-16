В квадрате 45 (фильм, 1955) смотреть онлайн

Недалеко от границы расположилась авиационная база по охране лесов. Однажды команда парашютистов-пожарников вылетела на тушение пожара. Новичок Валентин Волгин проявил нерешительность и запоздал с прыжком. Мучительно переживая первую неудачу, он стал избегать взглядов инструктора Ирины Алеевой. Но однажды команда получила задание помочь пограничникам...

