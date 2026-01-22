Последняя жертва (фильм, 1975) смотреть онлайн

Последняя жертва
1975, Последняя жертва
Драма, Мелодрама93 мин0+
О фильме

Женщина, которая любит, готова пожертвовать ради спасения любимого всем своим состоянием. Чем же ответит на это Вадим Дульчин, красавец и игрок? И как далеко может зайти женщина, которая его любит?..

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Последняя жертва»