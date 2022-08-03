Золотой теленок (фильм, 1968) смотреть онлайн
9.41968, Золотой теленок
Комедия171 мин0+
О фильме
«Великий комбинатор» Остап Бендер с детства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему известны множество способов «сравнительно честного отъема денег у граждан». Проблема одна - в Советской России сложно найти гражданина, обладающего хотя бы полумиллионом рублей.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb
- МШРежиссёр
Михаил
Швейцер
- Актёр
Сергей
Юрский
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- ССАктриса
Светлана
Старикова
- Актёр
Николай
Боярский
- МКАктёр
Михаил
Кокшенов
- ППАктёр
Павел
Павленко
- Актёр
Павел
Винник
- КВАктёр
Константин
Воинов
- МШСценарист
Михаил
Швейцер
- ЕПСценарист
Евгений
Петров
- АЯПродюсер
Александр
Яблочкин
- СПОператор
Сергей
Полуянов
- ГФКомпозитор
Георгий
Фиртич