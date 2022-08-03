Золотой теленок (фильм, 1968) смотреть онлайн

«Великий комбинатор» Остап Бендер с детства мечтает о Рио-де-Жанейро. Ему известны множество способов «сравнительно честного отъема денег у граждан». Проблема одна - в Советской России сложно найти гражданина, обладающего хотя бы полумиллионом рублей.

