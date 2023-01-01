Биография

Николай Боярский – актер театра и кино, представитель актерской династии Боярских. Имеет несколько наград за участие в Великой Отечественной войне. На его счету более 60 работ в кино Будущий артист родился в 1922 г. в Колпино (Петроградская губерния). С детских лет принимал участие в самодеятельности, мечтал об актерской карьере. Первую роль Николай Боярский получил в возрасте 14 лет. Он снялся в картине «Бесприданница». В 1940 г. после окончания школы он поступил в Ленинградский театральный институт, но вскоре ушел на фронт, активно участвовал в военных действиях, получил ранение. После войны он окончил вуз и с 1948 г. играл в ленинградском Театре им. Комиссаржевской. Ему часто доверяли образы главных персонажей, Боярский мастерски воплощал на сцене как комедийные, так и драматические роли. В кино зрители увидели уже состоявшегося актера в 1957 г. в ленте «Дон Сезар де Базан». В этом фильме Николай Боярский предстал в образе испанского короля Карла II. Главного персонажа актер сыграл в лентах «12 стульев», «Говорящей машине», «Вот снова этот двор». Широкую известность ему принесла картина «Золотой теленок», вышедшая в 1968 г. Среди наиболее успешных работ артиста можно отметить сказки «Снежная королева», «Новогодние приключения Маши и Вити», детский фильм «Приключения Электроника», ленты «Мертвые души», «Мой добрый папа», «Трое в лодке, не считая собаки».