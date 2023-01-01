Дон Сезар де Базан (1957)
Wink
Сериалы
Дон Сезар де Базан (1957)

Дон Сезар де Базан (1957) (сериал, 1957) смотреть онлайн

8.31957, Дон Сезар де Базан (1957) 1 сезон
Приключения18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В основе фильма — спектакль, поставленный Владимиром Кожичем в Ленинградском драматическом театре. Уличная танцовщица Маритана пленила короля Испании Карла II. Этим хочет воспользоваться министр Хосе, влюбленный в королеву. Но Маритана любит отважного и благородного дона Сезара из старинного обедневшего дворянского рода де Базанов...

Все сезоны сериала Дон Сезар де Базан (1957) смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Жанры
Приключения

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дон Сезар де Базан (1957)»

Всё