Дон Сезар де Базан (1957) (сериал, 1957) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Дон Сезар де Базан (1957)
В основе фильма — спектакль, поставленный Владимиром Кожичем в Ленинградском драматическом театре. Уличная танцовщица Маритана пленила короля Испании Карла II. Этим хочет воспользоваться министр Хосе, влюбленный в королеву. Но Маритана любит отважного и благородного дона Сезара из старинного обедневшего дворянского рода де Базанов...

СССР
Приключения
SD
68 мин / 01:08

7.9 КиноПоиск
6.4 IMDb