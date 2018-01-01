Дон Сезар де Базан (1957) (сериал, 1957) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.41957, Дон Сезар де Базан (1957). Серия 1
Приключения18+
Сезоны и серии
О сериале
В основе фильма — спектакль, поставленный Владимиром Кожичем в Ленинградском драматическом театре. Уличная танцовщица Маритана пленила короля Испании Карла II. Этим хочет воспользоваться министр Хосе, влюбленный в королеву. Но Маритана любит отважного и благородного дона Сезара из старинного обедневшего дворянского рода де Базанов...
Сериал Дон Сезар де Базан (1957) 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСССР
ЖанрПриключения
КачествоSD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ИШРежиссёр
Иосиф
Шапиро
- ВЧАктёр
Владимир
Честноков
- ОЗАктриса
Ольга
Заботкина
- ФНАктёр
Федор
Никитин
- Актёр
Николай
Боярский
- НСАктриса
Наталья
Самойлова
- МШАктёр
Михаил
Шифман
- СЦАктёр
С.
Цомаев
- НДАктриса
Наталья
Дудинская
- КЗАктриса
Ксения
Златковская
- ВЧСценарист
Владимир
Честноков
- ИШСценарист
Иосиф
Шапиро
- АДОператор
Аполлинарий
Дудко
- ГСКомпозитор
Георгий
Свиридов
- ДТКомпозитор
Дмитрий
Толстой