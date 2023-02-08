Мой добрый папа (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно
9.21970, Мой добрый папа
Драма66 мин18+
О фильме
Элегическое повествование от лица мальчика Пети, который вспоминает о своей счастливой предвоенной жизни в Баку, о папе, композиторе и дирижере, вечно суетящейся маме, о младшем братишке Бобе. Но началась война, и всему нехитрому счастью пришел конец. А папа ушел на фронт и не вернулся. Уходя на фронт, отец десятилетнего Пети велел ему всегда быть добрым к людям, помогать им в трудностях и беде. Не вернулся отец домой, погиб в бою. Но его слова навсегда запали в душу мальчика, стали принципом его жизни.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ИУРежиссёр
Игорь
Усов
- АДАктёр
Александр
Демьяненко
- Актриса
Людмила
Гурченко
- ККАктёр
Константин
Корнаков
- АААктёр
Александр
Арутюнов
- ПКАктёр
Пантелеймон
Крымов
- РААктёр
Рафик
Азимов
- Актёр
Николай
Боярский
- АААктёр
Али
Ага Агаев
- ЛЛАктёр
Леонид
Любашевский
- ВКАктёр
Владимир
Курков
- ИУСценарист
Игорь
Усов
- ТСПродюсер
Тамара
Самознаева
- Актёр дубляжа
Владимир
Кенигсон
- ЕАХудожница
Елена
Амшинская
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- АДОператор
Александр
Дибривный
- АПКомпозитор
Андрей
Петров