Элегическое повествование от лица мальчика Пети, который вспоминает о своей счастливой предвоенной жизни в Баку, о папе, композиторе и дирижере, вечно суетящейся маме, о младшем братишке Бобе. Но началась война, и всему нехитрому счастью пришел конец. А папа ушел на фронт и не вернулся. Уходя на фронт, отец десятилетнего Пети велел ему всегда быть добрым к людям, помогать им в трудностях и беде. Не вернулся отец домой, погиб в бою. Но его слова навсегда запали в душу мальчика, стали принципом его жизни.

