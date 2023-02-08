Мой добрый папа
Wink
Фильмы
Мой добрый папа

Мой добрый папа (фильм, 1970) смотреть онлайн бесплатно

9.21970, Мой добрый папа
Драма66 мин18+

О фильме

Элегическое повествование от лица мальчика Пети, который вспоминает о своей счастливой предвоенной жизни в Баку, о папе, композиторе и дирижере, вечно суетящейся маме, о младшем братишке Бобе. Но началась война, и всему нехитрому счастью пришел конец. А папа ушел на фронт и не вернулся. Уходя на фронт, отец десятилетнего Пети велел ему всегда быть добрым к людям, помогать им в трудностях и беде. Не вернулся отец домой, погиб в бою. Но его слова навсегда запали в душу мальчика, стали принципом его жизни.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
66 мин / 01:06

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой добрый папа»