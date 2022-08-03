Зловредное воскресенье (фильм, 1985) смотреть онлайн
8.41985, Зловредное воскресенье
Мюзикл, Семейный71 мин12+
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О фильме
Гена Пенкин любит фантазировать и выдавать придуманные истории за правду. Этим он и занимается, когда приходит в новую школу. Но последствия его выдумок скоро придется ощутить его одноклассникам и учителям: новенький, не зная, что его снимают на скрытую камеру, описывает свою школу почти идеальной. Остальным приходится соответствовать.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb