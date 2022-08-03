Гена Пенкин любит фантазировать и выдавать придуманные истории за правду. Этим он и занимается, когда приходит в новую школу. Но последствия его выдумок скоро придется ощутить его одноклассникам и учителям: новенький, не зная, что его снимают на скрытую камеру, описывает свою школу почти идеальной. Остальным приходится соответствовать.

