Зловредное воскресенье
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Зловредное воскресенье

Зловредное воскресенье (фильм, 1985) смотреть онлайн

8.41985, Зловредное воскресенье
Мюзикл, Семейный71 мин12+

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О фильме

Гена Пенкин любит фантазировать и выдавать придуманные истории за правду. Этим он и занимается, когда приходит в новую школу. Но последствия его выдумок скоро придется ощутить его одноклассникам и учителям: новенький, не зная, что его снимают на скрытую камеру, описывает свою школу почти идеальной. Остальным приходится соответствовать.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.9 IMDb