Танкер «Танго» (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно
8.32006, Танкер «Танго»
Криминал118 мин16+
О фильме
Молодому предпринимателю Андрею Грекову предстоит выплатить долг конкурирующей компании. Денег нет, имущество опечатано, но есть старый танкер и заказ на перевозку нефти. И хотя сделка кажется Андрею сомнительной, это хорошая возможность быстро решить все проблемы.
Что может быть проще, чем перегнать груз из Польши в Германию? Только попасть в историю, ставкой в которой станет жизнь близких людей. Андрей всего лишь хотел спасти свое дело, а оказался в центре террористического заговора, где ничто от него не зависит...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Актёр
Денис
Никифоров
- Актёр
Марат
Башаров
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актриса
Лариса
Гузеева
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Александр
Пашутин
- ВБАктёр
Василий
Брыков
- РХСценарист
Роман
Хрущ
- АПСценарист
Алексей
Поярков
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ШБОператор
Шандор
Беркеши