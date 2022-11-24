Молодому предпринимателю Андрею Грекову предстоит выплатить долг конкурирующей компании. Денег нет, имущество опечатано, но есть старый танкер и заказ на перевозку нефти. И хотя сделка кажется Андрею сомнительной, это хорошая возможность быстро решить все проблемы.



Что может быть проще, чем перегнать груз из Польши в Германию? Только попасть в историю, ставкой в которой станет жизнь близких людей. Андрей всего лишь хотел спасти свое дело, а оказался в центре террористического заговора, где ничто от него не зависит...

