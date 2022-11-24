Танкер «Танго»
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Танкер «Танго»

Танкер «Танго» (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

8.32006, Танкер «Танго»
Криминал118 мин16+

О фильме

Молодому предпринимателю Андрею Грекову предстоит выплатить долг конкурирующей компании. Денег нет, имущество опечатано, но есть старый танкер и заказ на перевозку нефти. И хотя сделка кажется Андрею сомнительной, это хорошая возможность быстро решить все проблемы.

Что может быть проще, чем перегнать груз из Польши в Германию? Только попасть в историю, ставкой в которой станет жизнь близких людей. Андрей всего лишь хотел спасти свое дело, а оказался в центре террористического заговора, где ничто от него не зависит...

Страна
Россия
Жанр
Криминал
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.7 IMDb