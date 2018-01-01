Юрий Векслер

WinkЮрий Векслер
- Карьера
- Сценарист, Оператор
- Дата рождения
- 4 февраля 1940 г. (51 год)
- Дата смерти
- 29 сентября 1991 г.
Фильмография
Оператор
- 9.2
Царская охота1990, 104 минБесплатно
- 8.0
Презумпция невиновности1988, 82 минБесплатно
- 8.1
Первая встреча, последняя встреча1987, 87 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.1986
- 9.4
Зимняя вишня1985, 88 минБесплатно
- 9.3
Колье Шарлотты1984
- 8.8
Чужая жена и муж под кроватью1984, 63 минБесплатно
- 9.7
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.1983
- 9.3
Пацаны1983, 91 минБесплатно
- 9.1
Пиковая дама1982, 86 минБесплатно
- 9.8
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона1980
- 9.8
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон1979
- 8.9
Отпуск в сентябре1979
- 9.0
Ключ без права передачи1976, 93 минБесплатно
- 9.6
Старший сын1975
- 8.9
Ксения, любимая жена Федора1974, 83 минБесплатно
- 9.5
Здравствуй и прощай1972, 90 минБесплатно
- 9.3
Семь невест ефрейтора Збруева1970, 91 минБесплатно