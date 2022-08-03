Пиковая дама (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Виктор Проскурин в экранизации знаменитой повести Пушкина от признанного мастера советского кино Игоря Масленникова. Германн, инженер со скромным достатком, старается избегать азартных игр. Однако он очень любит наблюдать, как его знакомые просаживают большие суммы денег за карточным столом. Осторожность инженера дает сбой, когда он узнает о секрете трех карт – беспроигрышной комбинации, которая позволит Германну больше никогда не тяготиться денежными вопросами. Но желание завладеть тайным знанием превращает интеллигента в настоящее чудовище.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Виктор
Проскурин
- ИДАктриса
Ирина
Дымченко
- ЕГАктриса
Елена
Гоголева
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- КГАктёр
Константин
Григорьев
- АЗАктёр
Александр
Захаров
- АДАктриса
Алла
Демидова
- ВБАктёр
Виталий
Баганов
- АШСценарист
Александр
Шлепянов
- АПСценарист
Александр
Пушкин
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- ЮВОператор
Юрий
Векслер