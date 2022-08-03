Пиковая дама (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Виктор Проскурин в экранизации знаменитой повести Пушкина от признанного мастера советского кино Игоря Масленникова. Германн, инженер со скромным достатком, старается избегать азартных игр. Однако он очень любит наблюдать, как его знакомые просаживают большие суммы денег за карточным столом. Осторожность инженера дает сбой, когда он узнает о секрете трех карт – беспроигрышной комбинации, которая позволит Германну больше никогда не тяготиться денежными вопросами. Но желание завладеть тайным знанием превращает интеллигента в настоящее чудовище.

