Чужая жена и муж под кроватью (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Чужая жена и муж под кроватью
Драма63 мин18+

О фильме

Ревнивый муж пытается выследить свою жену, которую он подозревает в измене. Он упорен и целеустремлен - кажется, еще немного, и плутовка будет выведена на чистую воду! Но мужчинам никогда не превзойти женской хитрости и изворотливости.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

