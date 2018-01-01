Биография

Татьяна Захарова — российская актриса. Родилась в Ленинграде 7 сентября 1949 года. Культурные традиции города полностью воплотились в таланте артистки театра и кино. Татьяна закончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино у Р.Р. Сусловича в 1971 году. Карьера долгое время была связана именно с театром. Как молодой худрук руководила знаменитым Воркутинским драмтеатром, созданным в 1943 году из репрессированных деятелей культуры. Этот этап жизни с 1977 по 1980 годы стал одним из основных в театральной деятельности Татьяны Захаровой. Участвовала в 146 театральных и кинематографических проектах, сыграла в кино 76 ролей начиная с 1969 года. Фильмы Татьяны Захаровой хорошо помнят советские зрители: «Вот моя деревня…», «Вера и Зойка», «Приключения Петрова и Васечкина». Известна она и современным российским зрителям: «Анна Каренина», «Брат», «Брат — 2», «Мастер и Маргарита». Драматический талант актрисы широк, роли Татьяны Захаровой не ограничены одним жанром или узким амплуа. Игра в детективах, драмах, комедиях замечательно раскрывает всю полноту природного обаяния этой актрисы. Большую роль в жизни Захаровой играет и театральная деятельность, с 1992 года она является создателем и руководителем Театра «Космополитен», продолжая играть на сцене и сниматься в кино. Работает по сей день.