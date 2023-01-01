Старший сын (сериал, 1975) смотреть онлайн

Сюжет

Культовая двухсерийная драма режиссера Виталия Мельникова, снятая по пьесе Александра Вампилова. В главных ролях — Евгений Леонов, Николай Караченцов и Светлана Крючкова. Фильм «Старший сын» доступен в хорошем качестве в онлайн-кинотеатре Wink.



Сюжет разворачивается вокруг двух молодых беззаботных друзей Владимира и Семена. Провожая случайных знакомых девушек, они пропускают последнюю электричку и оказываются где-то в незнакомом городке. Герои не знают, где провести ночь, к тому на улице холодает. В попытке найти ночлег они звонят в первый попавшийся дом. Чувствуя, что незваным гостям не рады, Владимир идет на отчаянный шаг и заявляет, что он — внебрачный с�ын хозяина. Постепенно ситуация выходит из-под контроля — глава семьи и его домочадцы начинают верить в выдумку. Вскоре и сам «сын» начинает проникаться к этому дому искренними чувствами.



К чему приведет этот обман? И сможет ли случайная близость перерасти в настоящую привязанность? «Старший сын» — смотреть онлайн можно на видеосервисе Wink.



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