Старший сын (сериал, 1975) сезон 1 смотреть онлайн
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Классика советского кино от Виталия Мельникова с Евгением Леоновым, Михаилом Боярским и Светланой Крючковой в главных ролях. Смотреть фильм «Старший сын» можно в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.
История начинается с того, что двое молодых приятелей, Владимир и Семен, случайно пропускают последнюю электричку домой и оказываются холодной ночью в чужом пригороде. Они решают найти ночлег и звонят в первый попавшийся дом. Оказавшись в неудобной ситуации, Владимир неожиданно объявляет себя внебрачным сыном хозяина. Вскоре вся семья начинает верить этой выдумке. Более того, верит ей и сам Владимир.
Чем закончится эта авантюра? Сможет ли шутка превратиться в нечто большее и объединить случайных людей? Смотрите �фильм «Старший сын», чтобы узнать. Обе серии доступны на Wink.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Виталий
Мельников
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Николай
Караченцов
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- ВИАктёр
Владимир
Изотов
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Светлана
Крючкова
- ННАктёр
Николай
Николаев-Никольский
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- Сценарист
Виталий
Мельников
- ВБПродюсер
Виктор
Бородин
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- СРКомпозитор
Сергей
Рахманинов