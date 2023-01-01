Старший сын (сериал, 1975) сезон 1 смотреть онлайн

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Классика советского кино от Виталия Мельникова с Евгением Леоновым, Михаилом Боярским и Светланой Крючковой в главных ролях. Смотреть фильм «Старший сын» можно в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.



История начинается с того, что двое молодых приятелей, Владимир и Семен, случайно пропускают последнюю электричку домой и оказываются холодной ночью в чужом пригороде. Они решают найти ночлег и звонят в первый попавшийся дом. Оказавшись в неудобной ситуации, Владимир неожиданно объявляет себя внебрачным сыном хозяина. Вскоре вся семья начинает верить этой выдумке. Более того, верит ей и сам Владимир.



Чем закончится эта авантюра? Сможет ли шутка превратиться в нечто большее и объединить случайных людей? Смотрите �фильм «Старший сын», чтобы узнать. Обе серии доступны на Wink.



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