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Старший сын
1-й сезон

Старший сын (сериал, 1975) сезон 1 смотреть онлайн

9.71975, Старший сын. Сезон 1 2 серии
Драмы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Классика советского кино от Виталия Мельникова с Евгением Леоновым, Михаилом Боярским и Светланой Крючковой в главных ролях. Смотреть фильм «Старший сын» можно в онлайн-кинотеатре Wink в отличном качестве.

История начинается с того, что двое молодых приятелей, Владимир и Семен, случайно пропускают последнюю электричку домой и оказываются холодной ночью в чужом пригороде. Они решают найти ночлег и звонят в первый попавшийся дом. Оказавшись в неудобной ситуации, Владимир неожиданно объявляет себя внебрачным сыном хозяина. Вскоре вся семья начинает верить этой выдумке. Более того, верит ей и сам Владимир.

Чем закончится эта авантюра? Сможет ли шутка превратиться в нечто большее и объединить случайных людей? Смотрите фильм «Старший сын», чтобы узнать. Обе серии доступны на Wink.

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Информация

Страна
СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb