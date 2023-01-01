Старший сын. Серия 1
Wink
Сериалы
Старший сын
1-й сезон
1-я серия
9.71975, Старший сын. Серия 1
Драмы12+

Старший сын (сериал, 1975) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Это история о том, как два молодых шалопая, провожая случайно знакомых девиц, оказались холодной осенней ночью в глухом пригороде, а все их попытки пристроиться на ночлег оканчивались неудачно. Наконец, позвонив в отсутствие хозяина дома в первую попавшуюся квартиру и чувствуя, что их вот-вот выставят за дверь, молодые люди не нашли ничего лучше, как объявить, что один из них... внебрачный сын главы семьи... Неожиданно их шутке поверили. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство вдруг начинает верить и сам автор этой выдумки…

Сериал Старший сын 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb