WinkСериалыСтарший сын1-й сезон2-я серия
9.71975, Старший сын. Серия 2
Драмы12+
Старший сын (сериал, 1975) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Это история о том, как два молодых шалопая, провожая случайно знакомых девиц, оказались холодной осенней ночью в глухом пригороде, а все их попытки пристроиться на ночлег оканчивались неудачно. Наконец, позвонив в отсутствие хозяина дома в первую попавшуюся квартиру и чувствуя, что их вот-вот выставят за дверь, молодые люди не нашли ничего лучше, как объявить, что один из них... внебрачный сын главы семьи... Неожиданно их шутке поверили. Ситуация становится еще более удивительной, когда в вымышленное родство вдруг начинает верить и сам автор этой выдумки…
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Информация
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Виталий
Мельников
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Николай
Караченцов
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- ВИАктёр
Владимир
Изотов
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актриса
Светлана
Крючкова
- ННАктёр
Николай
Николаев-Никольский
- ИГАктёр
Игорь
Горбачев
- Сценарист
Виталий
Мельников
- ВБПродюсер
Виктор
Бородин
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- СРКомпозитор
Сергей
Рахманинов