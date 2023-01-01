Зимняя вишня (фильм, 1985) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мать-одиночка влюбляется в женатого мужчину. Советская драма от Игоря Масленникова с Еленой Сафоновой и Виталием Соломиным в главных ролях.



Ольга живет одна и воспитывает пятилетнего сына. Каждый день она ездит на работу, болтает с подругами Валей и Ларисой и тайно встречается с коллегой Вадимом. Мечтая о простом женском счастье, Ольга надеется, что возлюбленный разведется с женой, но мужчина не хочет разрушать семью из-за служебного романа. Ольга понимает, что Вадим использует ее, и принимает решение начать новую жизнь без него. В это время на горизонте появляется обеспеченный красавец Вениамин, который влюбляется в мать-одиночку и просит ее руки. Однако у сердца свои законы, и Ольга не может забыть о Вадиме.



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