Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. (сериал, 1983) смотреть онлайн
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Сюжет
Советский фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» — лента о самом знаменитом сыщике.
Лондонский детектив и его помощник готовы разгадать все загадки на свете, а еще повстречать свою любовь. К сыщику обращается девушка с просьбой разгадать следующую тайну — каждый год она получает жемчужину от неизвестного отправителя. Вскоре детективы выясняют, что девушка должна была унаследовать так называемые сокровища Агры, но за ними уже охотится несколько головорезов. Получится ли у Шерлока Холмса и доктора Ватсона вернуть ей сокровища Агры? Во второй части фильма Шерлок попытается предотвратить скандал в Богемии, встретившись с незабываемой аферисткой Ирэн Адлер.
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Информация
Рейтинг
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»Всё
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зинченко
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Павел
Кадочников
- ВКАктриса
В�алентина
Кособуцкая
- НЮАктриса
Нина
Юрасова
- ИМСценарист
Игорь
Масленников
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич