Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. (сериал, 1983) смотреть онлайн

Сюжет

Советский фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» — лента о самом знаменитом сыщике.



Лондонский детектив и его помощник готовы разгадать все загадки на свете, а еще повстречать свою любовь. К сыщику обращается девушка с просьбой разгадать следующую тайну — каждый год она получает жемчужину от неизвестного отправителя. Вскоре детективы выясняют, что девушка должна была унаследовать так называемые сокровища Агры, но за ними уже охотится несколько головорезов. Получится ли у Шерлока Холмса и доктора Ватсона вернуть ей сокровища Агры? Во второй части фильма Шерлок попытается предотвратить скандал в Богемии, встретившись с незабываемой аферисткой Ирэн Адлер.



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