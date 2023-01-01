Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.
9.71983, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. 1 сезон
Мелодрамы, Детективы12+

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. (сериал, 1983) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Советский фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» — лента о самом знаменитом сыщике.

Лондонский детектив и его помощник готовы разгадать все загадки на свете, а еще повстречать свою любовь. К сыщику обращается девушка с просьбой разгадать следующую тайну — каждый год она получает жемчужину от неизвестного отправителя. Вскоре детективы выясняют, что девушка должна была унаследовать так называемые сокровища Агры, но за ними уже охотится несколько головорезов. Получится ли у Шерлока Холмса и доктора Ватсона вернуть ей сокровища Агры? Во второй части фильма Шерлок попытается предотвратить скандал в Богемии, встретившись с незабываемой аферисткой Ирэн Адлер.

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»

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