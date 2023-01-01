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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.
1-й сезон

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. (сериал, 1983) сезон 1 смотреть онлайн

9.71983, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы, Криминал12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» 1 сезон — вторая часть советской серии о детективе с Бейкер-Стрит.

Сюжет фильма разворачивается вокруг поиска сокровищ, связанных с индийским правителем. Главные герои сталкиваются с загадкой жемчужин, которые каждый год получает простая девушка. Вскоре оказывается, что она наследница сокровищ Агры, и сыщики сделают все, чтобы вернуть ей потерянные драгоценности, за которыми охотятся несколько головорезов.

«Сокровища Агры» получили положительные отзывы за актерскую игру, атмосферу и внимание к деталям, что внесло значительный вклад в популярность советской интерпретации образа Шерлока Холмса. Смотреть «Шерлок Холмс: Сокровища Агры» приглашаем на Wink!

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Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»

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