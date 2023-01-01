Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. (сериал, 1983) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» 1 сезон — вторая часть советской серии о детективе с Бейкер-Стрит.



Сюжет фильма разворачивается вокруг поиска сокровищ, связанных с индийским правителем. Главные герои сталкиваются с загадкой жемчужин, которые каждый год получает простая девушка. Вскоре оказывается, что она наследница сокровищ Агры, и сыщики сделают все, чтобы вернуть ей потерянные драгоценности, за которыми охотятся несколько головорезов.



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