Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. (сериал, 1983) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
«Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры» 1 сезон — вторая часть советской серии о детективе с Бейкер-Стрит.
Сюжет фильма разворачивается вокруг поиска сокровищ, связанных с индийским правителем. Главные герои сталкиваются с загадкой жемчужин, которые каждый год получает простая девушка. Вскоре оказывается, что она наследница сокровищ Агры, и сыщики сделают все, чтобы вернуть ей потерянные драгоценности, за которыми охотятся несколько головорезов.
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Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»Всё
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зинченко
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Павел
Кадочников
- ВКАктриса
Валентина
Кособуцкая
- НЮАктриса
Нина
Юрасова
- ИМСценарист
Игорь
Масленников
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич