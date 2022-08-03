Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. Серия 1
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.
1-й сезон
1-я серия
9.71983, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. Серия 1
Мелодрама, Криминал12+

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. (сериал, 1983) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Здесь есть все — таинственные обстоятельства убийства, сверкающие драгоценности, колоритнейшие фигуры. Но главное — в ходе расследования доктор Ватсон встречает женщину, с которой, быть может, надолго свяжет свою жизнь...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD
Время
72 мин / 01:12

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»