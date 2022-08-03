9.71983, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. Серия 1
Мелодрама, Криминал12+
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры. (сериал, 1983) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
О сериале
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- РЗАктриса
Рина
Зелёная
- Актёр
Борислав
Брондуков
- ЕЗАктриса
Екатерина
Зинченко
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актёр
Сергей
Шакуров
- Актёр
Павел
Кадочников
- ВКАктриса
Валентина
Кособуцкая
- НЮАктриса
Нина
Юрасова
- ИМСценарист
Игорь
Масленников
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НРАктриса дубляжа
Наталья
Рычагова
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич