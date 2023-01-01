WinkСериалыПриключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»
Режиссёры
Актёры
АктёрШерлок Холмс
Василий Ливанов
Актёрдоктор Ватсон
Виталий Соломин
Актрисамиссис Хадсон
Рина Зелёная
Актёринспектор Лестрейд
Борислав Брондуков
АктрисаМэри Морстон
Екатерина Зинченко
АктёрТадеуш Шолто / Бартоломью Шолто
Виктор Проскурин
АктёрДжонатан Смолл
Сергей Шакуров
Актёрмайор Шолто
Павел Кадочников
Актрисамиссис Смит
Валентина Кособуцкая
Актриса