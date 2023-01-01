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Сериалы
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры.»

Режиссёры

Игорь Масленников

Игорь Масленников

Режиссёр

Актёры

Василий Ливанов

Василий Ливанов

АктёрШерлок Холмс
Виталий Соломин

Виталий Соломин

Актёрдоктор Ватсон
Рина Зелёная

Рина Зелёная

Актрисамиссис Хадсон
Борислав Брондуков

Борислав Брондуков

Актёринспектор Лестрейд
Екатерина Зинченко

Екатерина Зинченко

АктрисаМэри Морстон
Виктор Проскурин

Виктор Проскурин

АктёрТадеуш Шолто / Бартоломью Шолто
Сергей Шакуров

Сергей Шакуров

АктёрДжонатан Смолл
Павел Кадочников

Павел Кадочников

Актёрмайор Шолто
Валентина Кособуцкая

Валентина Кособуцкая

Актрисамиссис Смит
Нина Юрасова

Нина Юрасова

Актриса

Сценаристы

Игорь Масленников

Игорь Масленников

Сценарист
Артур Конан Дойл

Артур Конан Дойл

Arthur Conan Doyle
Сценарист

Актёры дубляжа

Игорь Ефимов

Игорь Ефимов

Актёр дубляжа
Наталья Рычагова

Наталья Рычагова

Актриса дубляжа

Художники

Нелли Лев

Нелли Лев

Художница

Операторы

Юрий Векслер

Юрий Векслер

Оператор

Композиторы

Владимир Дашкевич

Владимир Дашкевич

Композитор