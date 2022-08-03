Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.
9.81981, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. 1 сезон
Детектив, Криминал6+

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. (сериал, 1981) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив

Рейтинг

8.7 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.»