9.71981, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. Сезон 1. Серия 1
Детективы, Криминал6+
Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. (сериал, 1981) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины.
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Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.»
- ИМРежиссёр
Игорь
Масленников
- Актёр
Василий
Ливанов
- ВСАктёр
Виталий
Соломин
- Актёр
Никита
Михалков
- Актёр
Олег
Янковский
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актриса
Светлана
Крючкова
- АДАктриса
Алла
Демидова
- Актёр
Евгений
Стеблов
- СМАктёр
Сергей
Мартинсон
- ИМСценарист
Игорь
Масленник�ов
- АКСценарист
Артур
Конан Дойл
- ЮВСценарист
Юрий
Векслер
- ГППродюсер
Григорий
Прусовский
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- НЛХудожница
Нелли
Лев
- РШХудожница
Римма
Штиль
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ВИОператор
Владимир
Ильин
- ВДКомпозитор
Владимир
Дашкевич