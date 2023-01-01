Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. Сезон 1. Серия 1
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.
1-й сезон
1-я серия
9.71981, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. Сезон 1. Серия 1
Детективы, Криминал6+

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. (сериал, 1981) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины.

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Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детективы
Качество
Full HD
Время
76 мин / 01:16

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей.»