Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. (сериал, 1981) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Труп Чарльза Баскервиля обнаруживают неподалеку от его родового поместья. Выражение нечеловеческого ужаса на лице покойника и следы крупной собаки поблизости заставляют вспомнить старинную легенду о проклятии, тяготеющем над родом Баскервилей. Шерлоку Холмсу предстоит докопаться до истины.



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