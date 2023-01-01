Презумпция невиновности (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
8.11988, Презумпция невиновности
Комедия, Криминал82 мин18+
О фильме
Популярная певица, возвращаясь с гастролей, в поезде обнаруживает, что у нее пропал пиджак, а вместе с ним и заграничный паспорт. Двое безбилетных пассажиров, выдав себя за сотрудников милиции, берутся помочь певице...
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СтранаСССР
ЖанрКомедия, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время82 мин / 01:22
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЕТРежиссёр
Евгений
Татарский
- Актриса
Любовь
Полищук
- Актёр
Станислав
Садальский
- ВФАктёр
Василий
Фунтиков
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- НПАктёр
Николай
Пастухов
- ИРАктриса
Ирина
Ракшина
- Актёр
Олег
Гаркуша
- ЕКАктриса
Елена
Ковалева
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- Сценарист
Аркадий
Тигай
- ТНПродюсер
Татьяна
Наумова
- ВЗАктёр дубляжа
Валерий
Захарьев
- ВТАктриса дубляжа
Вера
Титова
- ЮВОператор
Юрий
Векслер
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин