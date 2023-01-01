Презумпция невиновности
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Презумпция невиновности

Презумпция невиновности (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.11988, Презумпция невиновности
Комедия, Криминал82 мин18+

О фильме

Популярная певица, возвращаясь с гастролей, в поезде обнаруживает, что у нее пропал пиджак, а вместе с ним и заграничный паспорт. Двое безбилетных пассажиров, выдав себя за сотрудников милиции, берутся помочь певице...

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Страна
СССР
Жанр
Комедия, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Презумпция невиновности»