Презумпция невиновности (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Популярная певица, возвращаясь с гастролей, в поезде обнаруживает, что у нее пропал пиджак, а вместе с ним и заграничный паспорт. Двое безбилетных пассажиров, выдав себя за сотрудников милиции, берутся помочь певице...



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