Биография

Олег Гаркуша — советско-российский актер, телеведущий. Родился в Ленинграде 23 февраля 1961 года. Поступил в Ленинградский кинотехникум и выпустился из него в 1980 году. Был киномехаником — в кинотеатрах «Титан» и «Современник». Позже стал участником музыкальной группы «АукцЫон» — автором песен и фронтменов. Вел ночную телепрограмму на Петербургском телевидении, организовывал фестиваль. Писал стихи и выпускал сборники, такие как «Мальчик как мальчик» и «Ворона». В 2019 году выпустил сольный музыкальный альбом «23». В 1987 году состоялся кинодебют Олега Гаркуши — в драматическом фильме «Взломщик». Появлялся в таких кинолентах, как «Презумпция невиновности» 1988 года, «Хрусталев, машину!» 1998 года, «Качели» 2008 года, «Суходол» и «Сплит» 2011 года. Уже в 2012 сыграл главную роль музыканта в фильме «Я тоже хочу». После 2020 года Гаркуша еще более активно начал сниматься в кино — за несколько лет он принял участие в таких рейтинговых проектах, как «Сказка для старых», «Король и шут», «Рыжий», «Особенности национальной больницы», «Невидимый мой».