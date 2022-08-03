Фильм Я тоже хочу (2012)

По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. В нем — Бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, Музыкант и красивая девушка. Они ищут Колокольню Счастья. Колокольня забирает людей, но не всех. Каждый верит, что выберут его.

