7.92012, Я тоже хочу
Драма, Криминал79 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Фильм Я тоже хочу (2012)
О фильме
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актёр
Александр
Мосин
- Актёр
Олег
Гаркуша
- ЮМАктёр
Юрий
Матвеев
- АШАктриса
Алиса
Шитикова
- Актёр
Алексей
Балабанов
- ПБАктёр
Петр
Балабанов
- ВГАктёр
Виктор
Горбунов
- Актриса
Авдотья
Смирнова
- СШАктёр
Сергей
Шолохов
- СКАктёр
Сергей
Кульчицкий
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- МНХудожник
Марат
Нигматуллин
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- АСОператор
Александр
Симонов
- ЛФКомпозитор
Леонид
Фёдоров