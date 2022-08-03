Я тоже хочу
Wink
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Я тоже хочу
7.92012, Я тоже хочу
Драма, Криминал79 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Фильм Я тоже хочу (2012)

О фильме

По пустынной летней дороге мчится огромный черный джип. В нем — Бандит, его друг Матвей со стариком-отцом, Музыкант и красивая девушка. Они ищут Колокольню Счастья. Колокольня забирает людей, но не всех. Каждый верит, что выберут его.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я тоже хочу»