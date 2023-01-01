Биография

Актриса Любовь Полищук родилась в обычной семье в городе Омске в 1949 году. В школьном возрасте девушка ходила в музыкальную школу, постоянно выступала на концертах и участвовала во всевозможных музыкальных конкурсах. Она мечтала стать певицей и в 16 лет поехала в Москву поступать в творческую мастерскую эстрадного искусства. В 1960 году Любовь вернулась в Омск и начала работать в местной филармонии. Они с мужем выступали в разговорном жанре, ставили шутливые сцены и комические монологи. Вскоре писатель Марьян Беленький предложил девушке выступить в Москве. После роли в постановке «\"Красная стрела\" прибывает в Москву» у актрисы началась новая жизнь. Она с труппой гастролировала 11 месяцев в году, после чего и прославилась. Роль Любови Полищук в картине «12 стульев» принесла актрисе огромную популярность. Она начала выступать на сценах театров и параллельно снималась в кино. В девяностых годах Полищук на протяжении 7 лет работала в «Школе современной пьесы». За свою жизнь актриса сыграла 89 ролей в различных фильмах. Яркой и запоминающейся ролью Полищук стала героиня сериала «Моя прекрасная няня». Там она сыграла мать Вики. К сожалению, этот сериал был ее последней работой, в ноябре 2006 года актриса умерла."