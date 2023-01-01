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Интердевочка

Интердевочка (фильм, 1989) смотреть онлайн

1989, Интердевочка
Драмы, Советские142 мин18+

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Сюжет

Валютная проститутка мечтает вырваться из замкнутого круга — выйти замуж за иностранца, уехать заграницу и стать респектабельной дамой. Но получив все, о чем мечтала, понимает, что не хватает самого главного — может быть, счастья…

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Интердевочка»

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