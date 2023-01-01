Интердевочка (фильм, 1989) смотреть онлайн
1989, Интердевочка
Драмы, Советские142 мин18+
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Сюжет
Валютная проститутка мечтает вырваться из замкнутого круга — выйти замуж за иностранца, уехать заграницу и стать респектабельной дамой. Но получив все, о чем мечтала, понимает, что не хватает самого главного — может быть, счастья…
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ПТРежиссёр
Пётр
Тодоровский
- Актриса
Елена
Яковлева
- ТЛАктёр
Томас
Лаустиола
- АНАктриса
Анастасия
Немоляева
- Актриса
Ирина
Розанова
- ВХАктёр
Валерий
Хромушкин
- Актёр
Всеволод
Шиловский
- Актриса
Лариса
Малеванная
- Актриса
Любовь
Полищук
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- МВАктёр
Мартиньш
Вилсонс
- ВКСценарист
Владимир
Кунин
- ВЗПродюсер
Валентина
Зайцева
- УОПродюсер
Уильям
Олдридж
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- АБХудожница
Алина
Будникова
- АПХудожник
Алексей
Песков
- МЛХудожница
Мария
Лагербелк
- ВШОператор
Валерий
Шувалов
- ПТКомпозитор
Пётр
Тодоровский