Интердевочка (фильм, 1989) смотреть онлайн

Сюжет

Валютная проститутка мечтает вырваться из замкнутого круга — выйти замуж за иностранца, уехать заграницу и стать респектабельной дамой. Но получив все, о чем мечтала, понимает, что не хватает самого главного — может быть, счастья…



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