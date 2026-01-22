Тайна «Черных дроздов» (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, Тайна «Черных дроздов»
Криминал, Детектив91 мин0+
О фильме
Глава богатого семейства мистер Джорж Фортескью отравлен. Инспектор Нил ведет расследование и узнает, что покойный был малоприятным человеком. Его смерть была выгодна всем членам семейства. Дело не простое, для отравления был использован редчайший яд. Насильственная смерть служанки Глэдис, а позже хозяйки дома Адель, окончательно запутывает расследование. Но в дело вмешивается мисс Марпл...
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ВДРежиссёр
Вадим
Дербенёв
- ИЭАктриса
Ита
Эвер
- ВСАктёр
Владимир
Седов
- ВСАктёр
Всеволод
Санаев
- Актриса
Любовь
Полищук
- Актёр
Юрий
Беляев
- Актриса
Елена
Санаева
- АХАктёр
Андрей
Харитонов
- Актриса
Наталья
Данилова
- ЕИАктриса
Елена
Ивочкина
- ЭРАктриса
Эльза
Радзиня
- Актёр
Александр
Пятков
- АЧАктриса
Алла
Чернова
- ИМАктриса
Ирина
Мазуркевич
- БНАктёр
Борис
Новиков
- ТНАктриса
Тамара
Носова
- Актёр
Владимир
Зельдин
- МБАктриса
Мария
Барабанова
- ЛУАктёр
Лембит
Ульфсак
- Актёр
Юрий
Мороз
- НААктриса
Нина
Агапова
- ВИАктриса
Вероника
Изотова
- Актриса
Светлана
Немоляева
- ЭКАктёр
Эрменгельд
Коновалов
- ДДАктриса
Дарья
Дербенева
- АЮАктёр
Аарне
Юкскюла
- СКАктёр
Сергей
Корнилин
- ЕССценарист
Елизавета
Смирнова
- АКСценарист
Агата
Кристи
- ННОператор
Николай
Немоляев
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин