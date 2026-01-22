Тайна «Черных дроздов» (фильм, 1983) смотреть онлайн

Тайна «Черных дроздов»
Тайна «Черных дроздов»

Тайна «Черных дроздов» (фильм, 1983)

1983, Тайна «Черных дроздов»
Криминал, Детектив91 мин0+
О фильме

Глава богатого семейства мистер Джорж Фортескью отравлен. Инспектор Нил ведет расследование и узнает, что покойный был малоприятным человеком. Его смерть была выгодна всем членам семейства. Дело не простое, для отравления был использован редчайший яд. Насильственная смерть служанки Глэдис, а позже хозяйки дома Адель, окончательно запутывает расследование. Но в дело вмешивается мисс Марпл...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна «Черных дроздов»»