Тайна «Черных дроздов» (фильм, 1983) смотреть онлайн

Глава богатого семейства мистер Джорж Фортескью отравлен. Инспектор Нил ведет расследование и узнает, что покойный был малоприятным человеком. Его смерть была выгодна всем членам семейства. Дело не простое, для отравления был использован редчайший яд. Насильственная смерть служанки Глэдис, а позже хозяйки дома Адель, окончательно запутывает расследование. Но в дело вмешивается мисс Марпл...

