Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. Серия 1
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Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.
1-й сезон
1-я серия
9.71986, Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. Серия 1
Триллер, Криминал6+

Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается. (сериал, 1986) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Заключительный фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В основе его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойля, объединенные темой приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается.»