Заключительный фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В основе его — поздние и малоизвестные рассказы Артура Конан Дойля, объединенные темой приближающейся мировой войны и борьбы легендарного детектива с иностранными шпионами.

