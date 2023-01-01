Необыкновенные приключения Карика и Вали (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Фантазия на тему одноименной повести Яна Ларри. Брат и сестра Карик и Валя, выпив загадочный эликсир, изобретенный профессором Енотовым, уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их на пруд. Дети попадают в необыкновенный, удивительно интересный мир насекомых.



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