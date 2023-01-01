Необыкновенные приключения Карика и Вали (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.91987, Необыкновенные приключения Карика и Вали
Фантастика, Фэнтези126 мин12+
Сюжет
Фантазия на тему одноименной повести Яна Ларри. Брат и сестра Карик и Валя, выпив загадочный эликсир, изобретенный профессором Енотовым, уменьшаются настолько, что стрекоза уносит их на пруд. Дети попадают в необыкновенный, удивительно интересный мир насекомых.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВРРежиссёр
Валерий
Родченко
- Актёр
Василий
Ливанов
- АДАктриса
Анна
Дикуль
- АЧАктёр
Алексей
Черцов
- ЕПАктриса
Елена
Попова
- Актриса
Ольга
Волкова
- Актёр
Михаил
Светин
- АШАктёр
Аркадий
Шалолашвили
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Аркадий
Коваль
- ВВАктёр
Владимир
Воробьев
- ААСценарист
Александр
Александров
- ЯЛСценарист
Ян
Ларри
- ОКОператор
Олег
Куховаренко
- ВБКомпозитор
Виктор
Бабушкин