Детская площадка (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

8.21986, Детская площадка
Драма, Криминал73 мин18+

О фильме

Живущие без родителей Жанна и Роман еще почти дети. Она, простившись с детдомом, пошла работать на фабрику. Он, устав от беспросветных бабушкиных долгов, после школы нанялся в службу «Скорой помощи». Их совместная жизнь не таила поначалу никаких угроз. Молодые были счастливы до тех пор, пока Роман не оказался втянутым в воровскую шайку...

Страна
СССР
Жанр
Криминал, Драма
Качество
SD
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb