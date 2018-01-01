Детская площадка (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Живущие без родителей Жанна и Роман еще почти дети. Она, простившись с детдомом, пошла работать на фабрику. Он, устав от беспросветных бабушкиных долгов, после школы нанялся в службу «Скорой помощи». Их совместная жизнь не таила поначалу никаких угроз. Молодые были счастливы до тех пор, пока Роман не оказался втянутым в воровскую шайку...



Детская площадка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.