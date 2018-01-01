Детская площадка (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.21986, Детская площадка
Драма, Криминал73 мин18+
О фильме
Живущие без родителей Жанна и Роман еще почти дети. Она, простившись с детдомом, пошла работать на фабрику. Он, устав от беспросветных бабушкиных долгов, после школы нанялся в службу «Скорой помощи». Их совместная жизнь не таила поначалу никаких угроз. Молодые были счастливы до тех пор, пока Роман не оказался втянутым в воровскую шайку...
Детская площадка смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Светлана
Проскурина
- ДШАктриса
Дарья
Шпаликова
- ВЛАктёр
Вадим
Любшин
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- Актёр
Виктор
Проскурин
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- Актёр
Аркадий
Коваль
- ОБАктёр
Олег
Бурдин
- МПАктриса
Марина
Песцова
- СЧАктёр
Станислав
Череухин
- МИАктриса
Марина
Игнатова
- ПФСценарист
Павел
Финн
- ТЛОператор
Татьяна
Логинова
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган