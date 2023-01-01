Биография

Светлана Проскурина — советский и российский режиссер и сценарист. Родилась в деревне Кривец Новгородской области. Училась на театроведа в институте сценических искусств, после чего устроилась на «Ленфильм» помощником режиссера. Через пять лет окончила высшие курсы сценаристов и режиссеров и продолжила работать на киностудии уже в новой должности режиссера-постановщика. Ее первой работой была короткометражка «Родительский день». Третья картина — мелодрама «Случайный вальс» — получила главный приз кинофестиваля «Золотой леопард». Среди других фильмов, снятых Светланой Проскуриной — «Детская площадка»,«Отражение в зеркале», «Острова», «Удаленный доступ», «Лучшее время года», «Перемирие», «Гонка со временем», «Сердечная недостаточность», «До свидания мама», «Воскресенье» и «Первая любовь». Она также была одним из сценаристов картины «Русский ковчег».