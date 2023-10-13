О фильме
Историческая драма «Волки» — фильм белорусского режиссера Александра Колбышева, который переносит зрителя в СССР в послевоенные годы.
1946 год. Из эшелона с заключенными сбегает Кирилл Полетаев и добирается до родной деревни, затерянной среди снегов. Он надеется повидать свою семью и начать жизнь заново, но мир вокруг изменился: люди боятся НКВД и не спешат помогать беглецу. Одни готовы выдать Кирилла ради собственной безопасности, а те, кто все же решается укрыть его, не всегда движимы добром. Когда же развязка близка, становится ясно: волки в этом фильме — не только дикие звери, но и люди, готовые растерзать друг друга ради выживания.
Снег, холод, лица, в которых застыла усталость и боль, — смотреть фильм «Волки» эмоционально непросто. Это не героическая картина, а кино о чувстве животного страха, которое нередко заглушает голос совести.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Колбышев
- Актёр
Дмитрий
Ульянов
- Актёр
Андрей
Панин
- КСАктёр
Коля
Спиридонов
- Актёр
Владимир
Гостюхин
- ТМАктриса
Тамара
Миронова
- ОЛАктриса
Оксана
Лесная
- ДЗАктриса
Диана
Запрудская
- ОВАктёр
Олег
Волчек
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- ГКАктриса
Галина
Кухальская
- АЧСценарист
Александр
Чекменев
- АКСценарист
Александр
Колбышев
- ВЗПродюсер
Владимир
Заметалин
- АГХудожник
Антон
Гвоздиков
- ПЗОператор
Павел
Зубрицкий
- ОФКомпозитор
Олег
Федосеев