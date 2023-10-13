Историческая драма «Волки» — фильм белорусского режиссера Александра Колбышева, который переносит зрителя в СССР в послевоенные годы.



1946 год. Из эшелона с заключенными сбегает Кирилл Полетаев и добирается до родной деревни, затерянной среди снегов. Он надеется повидать свою семью и начать жизнь заново, но мир вокруг изменился: люди боятся НКВД и не спешат помогать беглецу. Одни готовы выдать Кирилла ради собственной безопасности, а те, кто все же решается укрыть его, не всегда движимы добром. Когда же развязка близка, становится ясно: волки в этом фильме — не только дикие звери, но и люди, готовые растерзать друг друга ради выживания.



Снег, холод, лица, в которых застыла усталость и боль, — смотреть фильм «Волки» эмоционально непросто. Это не героическая картина, а кино о чувстве животного страха, которое нередко заглушает голос совести.

