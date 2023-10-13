Волки
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Волки (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

8.62009, Волки
Драма105 мин18+

О фильме

Историческая драма «Волки» — фильм белорусского режиссера Александра Колбышева, который переносит зрителя в СССР в послевоенные годы.

1946 год. Из эшелона с заключенными сбегает Кирилл Полетаев и добирается до родной деревни, затерянной среди снегов. Он надеется повидать свою семью и начать жизнь заново, но мир вокруг изменился: люди боятся НКВД и не спешат помогать беглецу. Одни готовы выдать Кирилла ради собственной безопасности, а те, кто все же решается укрыть его, не всегда движимы добром. Когда же развязка близка, становится ясно: волки в этом фильме — не только дикие звери, но и люди, готовые растерзать друг друга ради выживания.

Снег, холод, лица, в которых застыла усталость и боль, — смотреть фильм «Волки» эмоционально непросто. Это не героическая картина, а кино о чувстве животного страха, которое нередко заглушает голос совести.

Страна
Беларусь
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Волки»