Простая девчонка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.82013, Простая девчонка
Мелодрама102 мин12+
О фильме
Алена Шелестова живет и работает в большом городе. Несмотря на то, что Алена еще очень молода, она занята серьезным делом – пишет кандидатскую по истории стекольного производства, а заодно организует выставку старинных изделий из стекла.
Однажды, когда Алена едет в родной город навестить отца, она случайно знакомится с Кириллом – типичным представителем «золотой молодежи». Обаятельный и симпатичный молодой человек ведет в газете колонку светской хроники и проводит жизнь в развлечениях, растрачивая деньги своего старшего брата, Ивана Томилина.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- Актриса
Анастасия
Стежко
- АААктёр
Александр
Абрамович
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- СЭАктёр
Станислав
Эрдлей
- БХАктёр
Борис
Хвошнянский
- ГЧАктриса
Галина
Чернобаева
- ИКАктриса
Инна
Коляда
- ВВАктёр
Виктор
Васильев
- ОСАктриса
Ольга
Сизова
- КЗАктёр
Константин
Задворный
- АМСценарист
Анна
Михалева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- АГХудожник
Александр
Гринько
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев