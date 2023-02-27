Простая девчонка
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Простая девчонка

Простая девчонка (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Простая девчонка
Мелодрама102 мин12+

О фильме

Алена Шелестова живет и работает в большом городе. Несмотря на то, что Алена еще очень молода, она занята серьезным делом – пишет кандидатскую по истории стекольного производства, а заодно организует выставку старинных изделий из стекла.

Однажды, когда Алена едет в родной город навестить отца, она случайно знакомится с Кириллом – типичным представителем «золотой молодежи». Обаятельный и симпатичный молодой человек ведет в газете колонку светской хроники и проводит жизнь в развлечениях, растрачивая деньги своего старшего брата, Ивана Томилина.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Простая девчонка»