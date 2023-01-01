Биография

Анастасия Стежко – молодая, красивая российская актриса. Родилась и выросла в Калининграде, хорошо училась в школе, получив после ее окончания серебряную медаль. Как любит говорить сама девушка: «В школе я была настоящим ботаном». Она всегда тщательно готовилась к экзаменам, поэтому заслуженно получала отличные оценки. Родители часто ездили с ней в столицу, посещая театры и музеи. У девушки хороший вкус, кумиром ее является Одри Хепберн. Во ВГИК Настя поступила с первого раза, ей только исполнилось 17 лет. Снималась Анастасия Стежко в фильмах и сериалах, будучи студенткой. Одна из первых ее ролей была в многосерийной картине «Час Волкова», 2010 г. А уже через год ей предложили главную роль в кинофильме «Обменяйтесь кольцами», режиссером фильма была Юлия Краснова. После окончания института актриса была достаточно востребована. Ее постоянно приглашали режиссеры. Несмотря на свою молодость (актрисе Анастасии Стежко всего 31 год), она снялась во многих фильмах и сериалах разного жанра: «Ангел и демон», «Папа в законе», «Березка», «Ведьма», «Черная река», «Молодежка» и других. Анастасия ни разу не была замужем. Она встречалась с несколькими актерами, но расставалась с ними. Сейчас свою личную жизнь Анастасия Стежко держит в тайне. Она прислушивается к гороскопам, не любит общаться с журналистами и давать интервью.