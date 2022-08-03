Обменяйтесь кольцами (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

В жизни Арины чeрная полоса. Еe отец ушeл к молодой любовнице и оставил семью без гроша, а с матери угрозами требует крупную сумму бывший работодатель. Девушка выбивается из сил на работе, но с зарплатой курьера о возврате долга не может быть и речи. Вконец отчаявшись, Арина решает забыть о своих светлых мечтах и спасти семью, торгуя своей красотой...

