Обменяйтесь кольцами
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Обменяйтесь кольцами

Обменяйтесь кольцами (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Обменяйтесь кольцами
Мелодрама95 мин12+

О фильме

В жизни Арины чeрная полоса. Еe отец ушeл к молодой любовнице и оставил семью без гроша, а с матери угрозами требует крупную сумму бывший работодатель. Девушка выбивается из сил на работе, но с зарплатой курьера о возврате долга не может быть и речи. Вконец отчаявшись, Арина решает забыть о своих светлых мечтах и спасти семью, торгуя своей красотой...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обменяйтесь кольцами»