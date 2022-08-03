Обменяйтесь кольцами (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
9.22012, Обменяйтесь кольцами
Мелодрама95 мин12+
О фильме
В жизни Арины чeрная полоса. Еe отец ушeл к молодой любовнице и оставил семью без гроша, а с матери угрозами требует крупную сумму бывший работодатель. Девушка выбивается из сил на работе, но с зарплатой курьера о возврате долга не может быть и речи. Вконец отчаявшись, Арина решает забыть о своих светлых мечтах и спасти семью, торгуя своей красотой...
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ЮКРежиссёр
Юлия
Краснова
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Анастасия
Стежко
- Актриса
Ольга
Волкова
- ММАктриса
Марина
Могилевская
- Актёр
Юрий
Цурило
- СКАктёр
Сергей
Краснов
- ММАктриса
Мария
Мина
- ТААктриса
Татьяна
Аугшкап
- Актёр
Семён
Трескунов
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- АГОператор
Александр
Горулев
- ИСКомпозитор
Игорь
Смирнов