Биография

Татьяна Аугшкап – российская актриса кино и театра. Родилась в Латвийской ССР в городе Риге 8 декабря 1961 года. Имеет почетное звание заслуженной артистки России. Выросла будущая актриса в творческой семье, ее отец также работал в театре, а мать имела актерское образование. После окончания школы перебралась в Москву, где подала документы в ГИТИС. Выпустившись в 1984 году, некоторое время проработала в Театре имени Гоголя, на сцене которого и были сыграны первые профессиональные роли Татьяны Аугшкап. После стала актрисой Театра имени Маяковского, за годы работы в котором появилась в почти двух десятках спектаклей. Актриса в разводе, дважды была замужем. От первого брака есть взрослый сын. Дебютировала в кино в 1987 году, снявшись в советской картине «Следопыт». За следующие годы появилась еще в нескольких фильмах, однако большого успеха они ей не принесли. Начала активно сниматься уже в двухтысячные годы, появилась в таких картинах, как «Мой генерал», «Большие девочки», «Женская логика». Широкая аудитория лучше всего знает Татьяну Аугшкап по сериалам «Дочки-матери» и «Мамочки». Всего за свою карьеру сыграла около полусотни ролей в кино, на данный момент продолжает активно сниматься, параллельно работает в театре.