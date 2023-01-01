Вампиры средней полосы
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Вампиры средней полосы
9.42021, Вампиры средней полосы 2 сезона
Детективы, Фэнтези18+
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Вампиры средней полосы (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Кровь за кровь, клык за зуб: фантастическая комедия о жизни современных вампиров.

В самом обычном российском городе живет самая обычная семья. Дед Слава, внучка-офицер полиции Аня, ее брат Женек и дядя-врач Жан Иванович ничем не выделяются, потому что бережно охраняют свою тайну. На самом деле все они пьют кровь людей; правда, донорскую — убивать перестали еще в восемнадцатом веке. Однако, судя по всему, кто-то нарушил древний договор вампирского мира: неподалеку от города находят обескровленные тела. Смоленским упырям грозит опасность: убийство человека карается смертью одного из членов клана. Теперь у деда Славы и его семейства есть всего неделя, чтобы найти настоящих убийц.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вампиры средней полосы»

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