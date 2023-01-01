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Вампиры средней полосы
2-й сезон

Вампиры средней полосы (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

9.42022, Вампиры средней полосы. Сезон 2 9 серий
Детективы, Комедии18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Семейство деда Славы вновь оказывается в центре скандала с убийствами и вынуждено приютить у себя маленькую девочку. В Подмосковье на глазах у юной Милы происходят жуткие убийства. Девочка становится целью опасных преследователей и находит убежище в семье нежити из Смоленска. Станислав Вернидубович, все еще не оправившийся от смерти Женька, с радостью принимает ее у себя. Тем временем новый хранитель Костя мечтает о расширении своих полномочий, чтобы жизни вампиров оказались под его полным контролем, а Ольга Анваровна ждет ребенка.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вампиры средней полосы»

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