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Вампиры средней полосы
Актёры и съёмочная группа сериала «Вампиры средней полосы»

Актёры и съёмочная группа сериала «Вампиры средней полосы»

Режиссёры

Антон Маслов

Антон Маслов

Режиссёр
Андрей Богатырев

Андрей Богатырев

Режиссёр
Дмитрий Грибанов

Дмитрий Грибанов

Режиссёр
Алексей Ак�имов

Алексей Акимов

Режиссёр

Актёры

Юрий Стоянов

Юрий Стоянов

Актёрдед Слава / Святослав Вернидубович
Татьяна Догилева

Татьяна Догилева

АктрисаИрина Витальевна
Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова

АктрисаАнна Остроумова
Анастасия Стежко

Анастасия Стежко

АктрисаАнна Остроумова
Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков

АктёрКостик
Мартин Герохинович

Мартин Герохинович

Актёрфранцуз
Артём Ткаченко

Артём Ткаченко

АктёрЖан Иванович
Ольга Медынич

Ольга Медынич

АктрисаОльга Анваровна
Михаил Гаврилов-Третьяков

Михаил Гаврилов-Третьяков

АктёрИван Жалинский
Дмитрий Чеботарёв

Дмитрий Чеботарёв

АктёрСергей Барановский
Ева Смирнова

Ева Смирнова

Актриса

Сценаристы

Алексей Акимов

Алексей Акимов

Сценарист
Ольга Симонова

Ольга Симонова

Сценарист
Дмитрий Шепелевич

Дмитрий Шепелевич

Сценарист
Роман Бородавкин

Роман Бородавкин

Сценарист

Продюсеры

Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Виталий Шляппо

Виталий Шляппо

Продюсер
Денис Жалинский

Денис Жалинский

Продюсер
Алексей Троцюк

Алексей Троцюк

Продюсер

Художники

Юрий Карасик

Юрий Карасик

Художник
Анастасия Егорова

Анастасия Егорова

Художница
Михаил Захаров

Михаил Захаров

Художник

Монтажёры

Кирилл Абрамов

Кирилл Абрамов

Монтажёр
Альберт Галлямов

Альберт Галлямов

Монтажёр

Операторы

Улугбек Хамраев

Улугбек Хамраев

Оператор
Денис Першин

Денис Першин

Оператор
Максим Миханюк

Максим Миханюк

Оператор

Композиторы

Иван Канаев

Иван Канаев

Композитор
Денис Воронцов

Денис Воронцов

Композитор
Евгений Голотенко

Евгений Голотенко

Композитор