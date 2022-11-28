Вампиры средней полосы (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Семейство деда Славы вновь оказывается в центре скандала с убийствами и вынуждено приютить у себя маленькую девочку. В Подмосковье на глазах у юной Милы происходят жуткие убийства. Девочка становится целью опасных преследователей и находит убежище в семье нежити из Смоленска. Станислав Вернидубович, все еще не оправившийся от смерти Женька, с радостью принимает ее у себя. Тем временем новый хранитель Костя мечтает о расширении своих полномочий, чтобы жизни вампиров оказались под его полным контролем, а Ольга Анваровна ждет ребенка. во 2 сезоне «Вампиров средней полосы»

