Вампиры средней полосы (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

9.32022, Вампиры средней полосы. Сезон 2. Серия 6
Детектив, Комедия18+
Серия в подписке «START»
- 18+61 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 1
- 18+61 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 2
- 18+63 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 3
- 18+61 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 4
- 18+63 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 5
- 18+55 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 6
- 18+64 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 7
- 18+73 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 8
- 18+37 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 2 Серия 9
О сериале
Семейство деда Славы вновь оказывается в центре скандала с убийствами и вынуждено приютить у себя маленькую девочку. В Подмосковье на глазах у юной Милы происходят жуткие убийства. Девочка становится целью опасных преследователей и находит убежище в семье нежити из Смоленска. Станислав Вернидубович, все еще не оправившийся от смерти Женька, с радостью принимает ее у себя. Тем временем новый хранитель Костя мечтает о расширении своих полномочий, чтобы жизни вампиров оказались под его полным контролем, а Ольга Анваровна ждет ребенка. во 2 сезоне «Вампиров средней полосы»
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- ААРежиссёр
Алексей
Акимов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Анастасия
Стежко
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- МГАктёр
Мартин
Герохинович
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Ольга
Медынич
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Ева
Смирнова
- ААСценарист
Алексей
Акимов
- ОССценарист
Ольга
Симонова
- ДШСценарист
Дмитрий
Шепелевич
- РБСценарист
Роман
Бородавкин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- МЗХудожник
Михаил
Захаров
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- Оператор
Денис
Першин
- ММОператор
Максим
Миханюк
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко